Poetin in quarantaine na grote Covid-uitbraak in Kremlin

Vladimir Poetin is in quarantaine gegaan nadat tientallen mensen in zijn directe omgeving in het Kremlin besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat heeft de 68-jarige Russische president zelf bekendgemaakt. Hij deed dat tijdens een videoverbinding met een vergadering van een regionale veiligheidsraad waar Moskou voorzitter van is. Poetin zou eigenlijk fysiek aanwezig zijn bij de vergadering in Tadzjikistan, maar koos ervoor die van afstand bij te wonen.

De Russische president neemt geen enkel risico als het gaat om het virus. Wie hem wil ontmoeten, moet eerst dagenlang in strikte zelfisolatie. Van wereldleiders, tot journalisten, tot leden van zijn eigen regering. Bij toespraken werd de afstand tussen Poetin op het podium en het publiek in de ook steeds groter. Het laatste buitenlandse staatshoofd dat in de buurt van Poetin is gekomen, is de Syrische dictator Assad.

Covid-19 is in Rusland allerminst op zijn retour. Het land staat wereldwijd op de vijfde plaats qua besmettingen per honderdduizend inwoners. Volgens de laatste officiële tellingen zijn meer dan zeven miljoen Russen besmet met het virus en zijn er 195.041 mensen overleden, het hoogste aantal in heel Europa. Ondanks dat het Russische vaccin vrij verkrijgbaar is, heeft de regering de grootste moeite het virus in te dammen. Na een kleine terugloop afgelopen zomer, stijgen de besmettingscijfers weer fors. Woensdag werden er 18.841 nieuwe gevallen geregistreerd en nog eens 792 coronadoden.

Poetin zelf is al direct aan het begin van de pandemie gevaccineerd met het Russische Spoetnik V-vaccin. Ondanks herhaaldelijke oproepen, krijgt hij het echter niet voor elkaar de vaccinatie-sceptische houding van de Russische bevolking te veranderen. Van de 146 miljoen Russen, zijn er naar schatting net iets meer dan 40 miljoen volledig gevaccineerd. Uit peilingen blijkt dat een overgrote meerderheid niet van plan is ook maar één prik te laten zetten. In Rusland zijn alleen de eigen vaccins beschikbaar, naast Spoetnik V, ook EpiVacCorona, CoviVac en Spoetnik Light.