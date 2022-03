Poetin stuurt Westen boodschap, bombardeert basis nabij grens met Polen

Het Russische leger heeft een bombardement uitgevoerd in Yavoriv in Oekraïne, vlak naast de grens met Polen. Daarbij zijn zondagochtend vroeg een gebouw en militaire basis getroffen. Het aantal getroffenen is niet bevestigd, maar volgens de gouverneur van het district Lviv gaat het om 9 doden en 57 gewonden. De aanval is mogelijk het Russische antwoord op de westerse wapenleveringen aan Oekraïne, zo meldt RTL Nieuws.

De militaire basis in Yavoriv wordt gebruikt als aanvoerroute voor militaire goederen en trainingslocatie voor buitenlandse vrijwilligers, aldus RTL. In het verleden werd de basis ook gebruikt voor gezamenlijke oefeningen met de NAVO. De basis ligt op zo’n 60 kilometer van de stad Lviv, waar het luchtalarm wel klonk, maar er verder geen bommen vielen.

Photos from the Yavoriv training area in Lviv that was targeted by Russian missiles today.https://t.co/PpSwtpgjqD pic.twitter.com/5NcWijHAlW — Rob Lee (@RALee85) March 13, 2022

De Russische dictator Vladimir Poetin heeft in het inmiddels bezette Marioepol een eigen burgemeester geïnstalleerd. De vorige burgemeester, Ivan Fedorov, werd vrijdag ontvoerd door Russische militairen. Camera’s legden vast hoe Fedorov – die weigerde te collaboreren – door gewapende militairen werd meegenomen. Hij wordt door de Russen beschuldigd van “terrorisme”, het is onbekend waar hij nu is. CNN meldt dat de nieuwe burgemeester Galina Danilchenko is, een oud-gemeenteraadslid. Marioepol wordt al sinds het begin van de oorlog hevig beschoten en gebombardeerd. Vanwege de vele doden, gewonden en mensen die in de val zitten, wordt de situatie er inmiddels ‘de grootste humanitaire tragedie‘ genoemd.

Dit bericht wordt aangevuld.