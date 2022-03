Poetin vraagt China om militaire steun

Rusland heeft China gevraagd om te helpen met militair materieel en andere steun voor de invasie in Oekraïne. Dat meldt de Financial Times op gezag van bronnen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten.

De invasie verloopt tot nu toe minder voorspoedig dan het Russische regime van tevoren had gedacht. De Amerikanen dringen er bij de Chinezen op aan om Vladimir Poetin niet te helpen, bijvoorbeeld met het omzeilen van de sancties die het Westen heeft ingesteld.

China weigert om de Russische inval te veroordelen. President Xi Jinping lijkt niet bereid om druk uit te oefenen op Poetin om de vijandigheden te staken.

Ondertussen beweert de Tsjetsjeense dictator Ramzan Kadyrov op Telegram dat hij in Oekraïne is. De beruchte mensenrechtenschender vecht daar naar eigen zeggen zij aan zij met de Russen tegen wat hij “de nazi’s van Kyiv” noemt. Hij zou zich bevinden bij Hostomel, een vliegveld even buiten Kyiv.