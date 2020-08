Poetin wil militairen naar Belarus sturen om demonstraties neer te slaan

Rusland heeft militaire steun toegezegd aan Belarus als president Alexander Loekasjenka daarom vraagt. Dat meldt persbureau Reuters zondag. De afgelopen week zijn grootschalige demonstraties in heel het land sinds Loekasjenka de verkiezingswinst claimde, ondanks overweldigend bewijs dat hij deze met ruime achterstand verloor. Ordetroepen proberen met veel geweld de demonstraties neer te slaan.

Sinds vorige week zondag zijn duizenden Belarussen gearresteerd. Geluidsopnamen waarop geschreeuw vanuit de gevangenissen te horen is, doen vermoeden dat een deel van hen gemarteld wordt. Ook worden journalisten belaagd door de politie. Ten minste twee demonstranten zijn door de ordetroepen gedood.

Een woordvoerder van het Kremlin laat weten dat de Russische president Vladimir Poetin zijn steun heeft uitgesproken aan Loekasjenka en geheel volgens een militair pact tussen de twee landen bereid is militairen te sturen. Volgens Poetin wordt de onrust in Belarus opgestookt door ‘buitenlandse invloeden’, hoewel ook maar enig bewijs daarvoor ontbreekt. Loekasjenka, ook wel “de laatste dictator van Europa” genoemd, regeert Belarus al 26 jaar. Niet eerder durfde zo’n groot deel van de bevolking in opstand tegen hem te komen.

Today in Belarus: In a desperate attempt to show he still has popular support (he doesn’t), Lukashenko is busing workers from the regions to Minsk’s Independence Square for a staged rally at noon. He’s brought in farm equipment, too. pic.twitter.com/epMT8zoXJb

— Christopher Miller (@ChristopherJM) August 16, 2020