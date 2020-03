Poetin wil verbod op homohuwelijk in Russische grondwet

In Rusland is een anti-homopropagandawet van kracht, waardoor mensen die de straat op gaan om te demonstreren voor gelijke rechten voor homo’s en lesbiennes veroordeeld kunnen worden. Russische homo’s moeten geregeld naar het buitenland vluchten, omdat ze door de autoriteiten worden bedreigd en geïntimideerd. Maar voor de in rechts-radicale kringen zo populaire Vladimir Poetin gaat dit allemaal nog niet ver genoeg.

De Russische president heeft maandag een voorstel gedaan om in de grondwet een verbod op te nemen voor huwelijken van mensen van hetzelfde geslacht. Poetin heeft naar eigen zeggen niets tegen homo’s, maar meent wel dat homoseksualiteit in strijd is met de Russische waarden.

In januari kondigde Poetin al enkele aanpassingen van de grondwet aan, waardoor de Doema, het Russische parlement, meer macht krijgt. Alom wordt aangenomen dat die wijzigingen zijn bedoeld om Poetins macht te bestendigen. Poetin zal naar verwachting in 2024 stoppen als president, maar zou vervolgens door kunnen als premier of als senator.

cc-foto: Kremlin