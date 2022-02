Poetin zet kernwapens op scherp

Vladimir Poetin heeft opdracht gegeven om de kernwapens op scherp te zetten. De Russische oorlogsmisdadiger doet dit naar eigen zeggen als reactie op de “agressieve verklaringen” van NAVO-landen. De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu was zichtbaar ongemakkelijk toen Poetin de opdracht gaf, schrijft FT-correspondent Max Seddon.

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc

— max seddon (@maxseddon) February 27, 2022