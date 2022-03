‘Poetins Blitzkrieg is mislukt’

De berichten over de uiterst moeizame opmars van de Russische troepen in Oekraïne dringen ook door tot Rusland. Zelfs in de staatsmedia is er kritiek op de blijkbaar onvoldoende doordachte invasie, meldt de NOS.

In programma’s op de Russische staatstelevisie worden twijfels geuit over hoe de militaire operatie in Oekraïne verloopt en of de doelen die het Kremlin heeft gesteld, gehaald kunnen worden. Dat is opmerkelijk, want de staatstelevisie wordt beschouwd als het belangrijkste propagandawapen van het Kremlin.

In een interview met Deutsche Welle zegt de voormalige Oekraïense president Petro Poroshenko dat Vladimir Poetin zich heeft verkeken op de tegenstand. “Poetin begrijpt nu dat zijn Blitzkrieg is mislukt dankzij het Oekraïense leger, dankzij de soldaten en dankzij de eenheid van het Oekraïense volk.”

De gevangengenomen oppositieactivist Alexei Navalny heeft de Russen opgeroepen om zondag massaal de straat op te gaan om te protesteren tegen de oorlog. “De bevolking van Rusland kan de gestoorde maniak Poetin het snelste stoppen door zich te verzetten tegen de oorlog”, aldus Navalny op Instagram. Sinds het begin van de oorlog zijn er al bijna 14.000 Russen gearresteerd vanwege deelname aan demonstraties, blijkt uit cijfers van OVD Info.

Volgens de Oekraïense minister van Defensie zijn er bij de gevechten tot nu toe meer burgers dan Oekraïense soldaten omgekomen. In de regio Kharkiv is er een psychiatrisch ziekenhuis geraakt door de Russen, verklaart een regionale gouverneur tegenover persbureau Reuters.

