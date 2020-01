Poging tot brandstichting bij Cornelius Haga Lyceum

Het Cornelius Haga Lyceum heeft aangifte gedaan, nadat er in de nacht van zondag op maandag een poging tot brandstichting is gedaan bij de islamitische school. Er werd een raam ingegooid. Ook troffen leerlingen een blik aanstekervloeistof aan. Schooldirecteur Soner Atasoy denkt dat de actie te maken heeft met alle negatieve berichten over de school, zo verklaart hij tegenover NRC Handelsblad.

„We zijn aan de lopende band in een kwaad daglicht gesteld door de gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs”, aldus de schooldirecteur. Hij houdt naar eigen zeggen al langere tijd rekening met geweld tegen zijn school. „Op een gegeven moment is het niet meer de vraag óf het gaat gebeuren, maar wanneer het gebeurt.”

De Amsterdamse school ligt al langere tijd onder vuur. De AIVD waarschuwde voor salafistisch onderwijs en voor mogelijke banden tussen de schoolleiding en Tsjetsjeense terroristen. De Onderwijsinspectie bracht in juli een zeer kritisch rapport uit over het Haga Lyceum en minister van Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) besloot om de financiering van de islamitische school per 1 december stop te zetten. De school heeft daartegen bezwaar gemaakt bij de rechter. De uitspraak daarover volgt later deze maand.

