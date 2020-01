Polanski-film twaalf keer genomineerd voor Franse Oscars

Oude en nieuwe beschuldigingen van verkrachting vormen voor L’Académie des César, de organisatie van de Franse Oscars, geen beletsel om de nieuwste film van de Pools-Franse regisseur Roman Polański twaalf keer te nomineren. Daarmee blijft de historische film J’accuse, over de Dreyfus-affaire, alle andere genomineerde films voor.

Polański wordt al jaren achtervolgd door beschuldigingen van verkrachting. Hij werd in 1977 in de Verenigde Staten veroordeeld voor seks met een 13-jarig meisje uit Los Angeles. De Pools-Franse regisseur besloot uit te wijken naar Frankrijk, dat hem niet uitlevert aan de VS. In 2009 dreigde hij alsnog te worden overgebracht naar Amerika, toen hij Zwitserland bezocht om een prijs in ontvangst te nemen. De Zwitserse autoriteiten besloten een jaar later om af te zien van uitlevering.

Verscheidene vrouwen hebben Polański in de loop der jaren beticht van verkrachting. Aan de vooravond van de verschijning van J’accuse beschuldigde de 62-jarige Franse actrice Valentine Monnier de cineast ervan dat hij haar in 1975 in Zwitserland gewelddadig had misbruikt. Monnier besloot naar eigen zeggen om met de zaak naar buiten te treden, omdat Polański zijn eigen lot vergelijkt met dat van de joodse legerofficier Dreyfus, die in 1895 ten onrechte voor hoogverraad werd veroordeeld.

Alain Terzian, voorzitter van L’Académie des César, verklaart dat de organisatie ‘geen morele positie’ inneemt.

