Polen gooit kerken open met Pasen ondanks recordaantal besmettingen en doden

De ultranationalistische en populistische regering van Polen heeft donderdag nieuwe maatregelen bekend gemaakt om het aanzwellend aantal besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Dat is nodig omdat het land de capaciteitsgrenzen van de gezondheidszorg nadert. Zeventig procent van de hospitaal- en ic-bedden is bezet. Vanaf zaterdag worden grote meubelzaken gesloten en wordt de limiet in het aantal klanten in een supermarkt naar beneden geschroefd. Kappers, schoonheidssalons en sportscholen gaan dicht, net als de kinderopvang en kleuterscholen.

De kerken daarentegen mogen met Pasen openblijven. De diensten gaan gewoon door, alleen wordt het aantal aanwezigen beperkt tot een per 20 vierkante meter. Politico schrijft dat gevreesd wordt dat de kerken zich niet aan die beperking zullen houden. De minister van Volksgezondheid heeft woensdag in een gesprek met hoge geestelijken gewaarschuwd omdat de kerken zich niet aan de al geldende regels houden. Het bleef echter bij een waarschuwing. De katholieke kerk bekleedt in Polen nog steeds een machtspositie met een onaantastbare status.

Donderdag werden in Polen ruim 34.000 nieuwe besmettingen per dag geteld en 520 sterfgevallen. De minister wijt het verergeren van de ramp aan de Europese Unie vanwege de trage levering van vaccins.

cc-foto: Leon Opolski