Polen trekt zich terug uit een mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa dat is opgesteld om geweld tegen vrouwen te voorkomen en bestrijden. Volgens de Poolse minister van Justitie is dit zogeheten Verdrag van Istanboel schadelijk voor onder meer gezinnen, omdat scholen verplicht zijn gendereducatie te verzorgen.

Zaterdag maakte minister Zbigniew Ziobro het Poolse voornemen bekend. Behalve schade voor het gezinsleven, zou het verdrag ook respectloos zijn ten aanzien van de katholieke kerk. De PiS-partij die in Polen de regering vormt, beklaagt zich al langer over het in 2015 opgestelde verdrag, maar maakte er nooit eerder werk van het land daadwerkelijk terug te trekken. Afgelopen maand wist president Andrzej Duda bij de presidentsverkiezingen een nipte meerderheid te behalen door campagne te voeren op het inperken van LHBTQI-rechten. Zo noemde hij deze rechten onder meer ‘vernietigender dan het communisme’.

In aanloop naar het weekend werd in Polen al gedemonstreerd tegen de plannen van de Poolse regering. Duizenden mensen, hoofdzakelijk vrouwen, gingen de straat op in de Poolse hoofdstad Warschau. Volgens de organisatoren van de demonstratie is het verwerpen van het Verdrag van Istanboel bedoeld om huiselijk geweld te legaliseren. De afgelopen jaren is er in Polen al veel kritiek op het nauwelijks bestraffen van huiselijk geweld, voornamelijk gericht tegen vrouwen. Onder druk van de kerk kijkt de Poolse regering weg van dit geweld, omdat ingrijpen de familiewaarden zou schaden. De verwachting is dat Polen maandag officieel het verdrag verwerpt.

Bron: BBC / cc-foto: wikimedia