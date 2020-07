Stikstofcrisis zorgt ervoor dat politici vaker worden bedreigd

Politici bij gemeentes, provincies en waterschappen hebben dit jaar vaker te maken met verbale agressie, bedreiging en intimidatie. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research onder 3.060 politieke ambtsdragers. Bleek in 2014 nog 23 procent van de politici te maken te hebben agressie en geweld, inmiddels is dat opgelopen naar 35 procent. Het aantal bedreigingen en intimidaties nam de afgelopen zes jaar met maar liefst 60 procent toe.

“Als verklaring wijzen betrokkenen naar de stikstofcrisis en de daaraan gelieerde boerenprotesten”, schrijft I&O Research. Afgelopen najaar hielden boeren verscheidene intimiderende protesten bij onder meer provinciehuizen. In Groningen werd een strop opgehangen en de deur van het provinciehuis open geramd. Bij een landelijk protest reed een boer rond met een grafkist voor ‘Jesse’.

Politici erkennen tegenover I&O Research dat de toenemende agressie ook gevolgen heeft voor de besluitvorming. Van de ondervraagden zegt 8 procent dat het risico om geconfronteerd te worden met agressie of geweld de eigen beslissingen beïnvloedt.

CDA-Statenleden in Noord-Brabant zeiden zich in oktober bedreigd te voelen door Farmers Defence Force (FDF). De extremistische boerenorganisatie had op Facebook gesuggereerd om de CDA’ers ‘persoonlijk aan te pakken’ vanwege hun ‘verraad’. Onder druk van de boerenprotesten viel het college in Noord-Brabant, waarna Forum voor Democratie kon gaan meebesturen.

Vorige maand berichtte het Reformatorisch Dagblad over een besloten Facebook-groep waarin leden van FDF fantaseren over het vermoorden van politici. “Voor deze wolf in schaapskleren is geen afschotvergunning nodig, gewoon een propje lood geven”, schrijft een deelnemer bijvoorbeeld over D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. “Mag ik hem afschieten”, vraagt een ander. Ook minister van Landbouw Carola Schouten (ChristenUnie) wordt zo gehaat dat iemand schrijft: “Weet je wat ze in de middeleeuwen met zo’n heks deden? Mag nu ook wel weer.”

Vrijdag demonstreren boze boeren weer in Den Haag. Het leger en de politie staan daar paraat.