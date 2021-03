Politie arresteert man die dreigde met aanslag op klimaatprotest in Utrecht

De politie heeft naar nu bekend wordt zondagochtend een 24-jarige man uit Utrecht opgepakt vanwege dreigen met aanslag op de deelnemers aan het Klimaatalarm. Die middag hielden enkele honderden demonstranten een Klimaatalarm op het Jaarbeursplein. Het Openbaar Ministerie meldt:

Op zaterdag 13 maart kwam er een melding binnen bij de politie dat de man had gedreigd om zondagmiddag drie uur op het Jaarbeursplein mensen te zullen neerschieten die geen masker zouden dragen. De politie startte direct een onderzoek naar deze melding en wist enkele uren voor de start van de klimaatmars de verdachte aan te houden. De man wordt verdacht van bedreiging en belaging. Hij is woensdag voorgeleid en blijft in voorarrest. Het onderzoek wordt voortgezet, ook naar de psychische problematiek bij de verdachte.

Het was donderdag twee jaar geleden dat in Utrecht een aanslag op een tram werd gepleegd waarbij vier doden en verscheidene gewonden vielen. De dader daarvan leed aan een persoonlijkheidsstoornis en is tot levenslang veroordeeld.

cc-foto: Code Rood / Rob Huibers