Politie Atlanta gebruikt excessief geweld tegen zwarte studenten

De politie van Atlanta heeft dit weekend twee zwarte studenten met veel geweld uit hun auto gesleurd. De agenten omsingelden de auto, sloegen de ramen in, schoten de banden lek en taserden de studenten: Messiah Young en Taniyah Pilgrim.

Een journalist die getuige was van het extreme politiegeweld en de beelden via sociale media verspreidde, schrijft op Instagram dat het totaal onduidelijk was waarom de agenten het juist op deze twee zwarte studenten hadden voorzien.

Ook uit de bodycambeelden van een van de agenten blijkt hoe de politie tekeer ging tegen Young en Pilgrim.

De twee studenten waren op weg naar huis nadat ze een demonstratie tegen racistisch politiegeweld hadden bijgewoond. “Het was het ergste wat ik ooit heb meegemaakt”, vertelt Pilgrim over de politieaanval. “Ik was zo bang en had geen idee wat er gebeurde. Ik kon alleen maar denken: hoe kom ik hier levend uit?”

EXCLUSIVE: I talked to the woman seen getting tased and dragged out of her car by Atlanta police officers. The video has been seen around the world & led to 2 officers being fired. Watch the FULL interview with Taniyah Pilgrim on my IG pg: Brittmtv #news #atlanta #atl #interview pic.twitter.com/lIjpJ1kZK9

