Het optreden van Amerikaanse politieagenten lijkt met de dag bizarder te worden. In het centrum van Seattle werd een 7-jarig jongetje met traangasachtige substantie, genaamd mace, ondergespoten. Mando Avery was met zijn zoontje aanwezig bij het vreedzame Black Lives Matter protest in de stad en had net met zijn familieleden gebeden in gezelschap van andere leden van zijn kerkgenootschap.

Een kapper die getuige was, zag hoe een agent op het gezelschap afkwam en hen zonder aanleiding begon te besproeien met de bijtende stof. Het voorval vond plaats op 30 mei. Het gezin kwam met de auto naar het protest en zag dat er meer mensen met kinderen aanwezig waren. Daarom achtten ze het veilig om te gaan demonstreren en bidden.

Geen van de agenten of hulpverleners schoot het jongetje te hulp toen het met de chemische stof was bespoten. De kapper die de nasleep filmde werd gearresteerd nadat hij het filmpje online had gezet en het viraal ging. Hij zat twee dagen in een cel, naar hij meent als wraakoefening.

De ouders hebben een advocaat in de arm genomen. Het jongetje heeft nog steeds last van huiduitslag maar wil graag met zijn vader weer deelnemen aan het Black Lives Matter protest.

