Politie doodt zwarte man in Kentucky, laat lichaam 12 uur liggen

De politie van Louisville, Kentucky heeft maandagochtend kort na middernacht de 53-jarige David McAtee gedood. Het lichaam van de zwarte man bleef tot na het middaguur op straat liggen, bericht The Intercept.

McAtee kwam om het leven toen de National Guard en lokale agenten probeerden demonstranten uiteen te drijven. Volgens hoofdcommissaris Steve Conrad openden agenten het vuur nadat ze naar eigen zeggen zelf werden beschoten.

De agenten die verantwoordelijk waren voor de dood van McAtee, hadden hun bodycams niet aan. Dat is in strijd met de regels. De burgemeester van Louisville, Greg Fischer, heeft hoofdcommissaris Steve Conrad inmiddels ontslagen. Twee agenten zijn op non-actief gesteld. De National Guard heeft een eigen onderzoek ingesteld.

McAtee had een barbecuezaak naast de parkeerplaats waar hij werd neergeschoten. De 53-jarige stond erom bekend dat hij eten weggaf, onder meer aan politieagenten, meldt de Louisville Courier Journal. “Mijn zoon deed niemand kwaad”, aldus zijn moeder Odessa Riley.

in an attempt to disperse crowds, #DavidMcAtee, a louisville bbq chef known for serving cops free meals, was shot and killed by the police last night. he was unarmed. not only were the officers’ bodycams off, but they also left his body on the street for 12 hours.

