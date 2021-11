Politie gebeld voor FvD-lijsttrekker die zonder QR-code debatzaal binnendrong

Peter Verstegen, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de gemeente Land van Cuijk, is uit de zaal gezet bij een lijsttrekkersdebat. Hij was op zich welkom, maar wel op vertoon van een QR-code. Die had hij niet. Even later wist hij via een alsnog de zaal binnen te glippen, maar dat duurde niet lang.

Omroep Brabant meldt:

Volgens een getuige heeft iemand anders de lijsttrekker toen via een zijdeur binnengelaten. “Hij stond ineens toch gewoon op het podium.” Daar wilde hij deelnemen aan het debat, maar dat mocht niet. Andere lijsttrekkers verlieten demonstratief het podium. De debatleider vroeg de FVD-lijsttrekker een aantal keer te vertrekken, maar dat weigerde hij. Toen de burgemeester van Mill hem vervolgens vermanend toesprak, verliet hij het podium wel. Politie en mensen van handhaving waren opgeroepen, zij kwamen later nog naar het gebouw.

Het debat werd mede georganiseerd door regionale krant de Gelderlander. Volgens hoofdredacteur Joris Gerritsen was de QR-plicht een voorwaarde van de locatie waar het debat werd gehouden. Hij noemt de FvD-actie ‘een manier om aandacht te trekken’.