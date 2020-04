Politie geeft voorraad mondkapjeswoekeraar aan ziekenhuis

De Antwerpse politie heeft dit weekend een voorraad mondkapjes in beslag genomen bij een slager, die de beschermingsmaskers voor woekerprijzen verkocht. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De slager vroeg vijftig euro per mondkapje. Ook elders in de stad trad de politie op tegen ‘ondernemers’ die maskers voor tientallen euro’s per stuk aan de man probeerden te brengen. De politie heeft de in beslag genomen waar geschonken aan het Stuivenbergziekenhuis.

Het Orida-fietsteam nam zondag in de Diepestraat 30 mondmaskers in beslag die werden aangeboden aan woekerprijzen. De maskers werden op de spoeddienst van het Stuivenbergziekenhuis afgeleverd.

Collega's namen bij een slager mondmaskers in beslag. Hij verkocht ze voor €50/stuk. pic.twitter.com/3LP1HhI0P9 — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) April 6, 2020

De politie heeft dankzij de coronamaatregelen genoeg tijd om op te treden tegen woekerpraktijken. Sinds er in België een lockdown geldt, is de criminaliteit in Antwerpen met bijna 40 procent gedaald. Vooral het aantal inbraken en berovingen is flink afgenomen.