Politie haalt antisemitisch spandoek toch weg na ingrijpen Openbaar Ministerie

Burgemeester Rob Welten (CDA) wilde deze week niet overgaan tot het verwijderen van een extreemrechts antisemitisch spandoek in de Twentse gemeente Haaskbergen maar nu is het alsnog weggehaald. Politieagenten hebben het schokkende doek verwijderd in opdracht van het Openbaar Ministerie.

Op het spandoek, dat zich zogenaamd richt tegen het coronabeleid en Forum voor Democratie promoot, was een antisemitische karikatuur te zien die stamt uit de nazi-tijd. De afbeelding wordt vaak gebruikt door extreemrechtse figuren, die zich meestal ongehinderd mengen in de protesten tegen het coronabeleid.

De politie heeft het spandoek in beslag genomen vanwege de verdenking dat “er mogelijk sprake is van strafbare uitingen”. Het CIDI heeft geprotesteerd tegen de weigering van burgemeester Welten om op te treden, meldt RTV Oost. “Op een van de spandoeken zie je een overduidelijke antisemitische karikatuur, het is een verwijzing naar Der ewige Jude”, zegt een woordvoerder van het CIDI. “Zo in de openbaarheid uiten is strafbaar. Wij schrikken ervan dat de gemeente geen grond ziet om de spandoeken weg te halen”, zegt het CIDI. “Kennelijk is daar wel kennis van wetgeving, maar niet van wat antisemitisme is. Je vraagt je af wat er dan nog meer door de vingers wordt gezien.”

Haaksbergen – We hebben vanavond spandoeken verwijderd van een gebouw aan de Veldmaterstraat. Dat hebben we gedaan op verzoek van het OM omdat er mogelijk sprake is van strafbare uitingen. 1/2 — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) February 11, 2022

Inwoners van Haaksbergen wilden ook dat het beledigende spandoek verwijderd werd. De provocateur achter het extreemrechtse protest dreigde nog “grimmiger” spandoeken op te gaan hangen als niet aan zijn eisen werd voldaan.

cc-foto: Joost J Bakker