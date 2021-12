Politie Huizen biedt excuses aan voor mondkapjesboete

De politie van Huizen heeft via Facebook excuses gemaakt voor het beboeten van een persoon die zonder mondkapje een winkel bezocht. Volgens de politie had de boete beter niet uitgeschreven kunnen worden, meldt NH Nieuws. De agenten gaan contact opnemen met degene die op de vingers werd getikt. Op Facebook schrijft de politie:

De verantwoordelijkheid van het dragen van een mondkapje begint bij de bezoeker en de eventuele handhaving daarop bij het betreffende winkelfiliaal. De politie is het sluitstuk van handhaving en dan vooral bij excessen en niet bij het begin. (…) Uiteraard blijft staan, dat de bestrijding van Covid begint met het naleven van de maatregelen. Mogen we daarbij ook op U rekenen? Samen krijgen we Covid eronder.