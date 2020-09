Politie Los Angeles schiet zwarte man dood na overtreding met fiets

In Los Angeles County zijn burgers de straat opgegaan om te protesteren tegen het doodschieten van een zwarte medeburger door politieagenten. De 29-jarige Dijon Kizzee reed maandagmiddag om drie uur plaatselijke itijd op zijn fiets toen agenten hem wilden aanhouden wegens een verkeersovertreding. Kizzee koos daarop om onbekende redenen het hazenpad, daarbij volgens getuigen gehinderd door een handdoek en loshangende kleding.

De politie stelt dat het slachtoffer een agent in het gezicht sloeg toen werd getracht hem aan te houden en dat in een van de kledingstukken die hij daarbij verloor een semi-automatisch handvuurwapen werd aangetroffen. Daarop besloten de agenten het vuur te openen op Kizzee. Er werd vijf keer op hem geschoten waarop hij overleed.

Volgens een familielid van Kizzee had hij ADHD en was zijn moeder kort geleden overleden waardoor hij veel last had van stress.

Zijn stoffelijk overschot bleef tot ontzetting van omwonenden urenlang op straat liggen.

#DijonKizzee was murdered IN MY BACK YARD. Until I knew his name my dad & I were terrified it was my brother. I have to go out tomorrow and see all of the blood left behind. Lapd had me blocked inside of my house and had his body lying on my property for hours.

— Irene (@Ireeeennnne) September 1, 2020