Politie maakt einde aan corona-feest studentencorps Vindicat

De Groningse politie moest in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie komen vanwege een feest van de beruchte studentenvereniging Vindicat. Vijftien personen die in het gebouw van het studentencorps aan de Grote Markt aanwezig waren, kregen een bekeuring wegens het overtreden van de coronamaatregelen.

Vannacht kregen wij een melding dat er in een pand aan de Grote Markt in #Groningen mogelijk een feestje gaande zou zijn. Hierop zijn wij ter plaatse gegaan en troffen in het pand 15 personen aan. — Politie Groningen (@polgroningen) April 18, 2020

Vindicat kwam eerder in het nieuws tijdens de coronacrisis omdat de leden ondanks de uitbraak van het virus in Italië massaal op wintersport gingen naar het land.

cc-foto: Marco Derksen