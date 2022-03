Politie: mannen vallen jonge vrouwelijke Oekraïense vluchtelingen lastig

Bij de politie in Berlijn zijn verschillende meldingen binnengekomen over mannen die jonge, vrouwelijke vluchtelingen uit Oekraïne lastigvallen. De politie adviseert vrouwen geen lift aan te nemen van mannen alleen, meldt Deutsche Welle.

Op het hoofdstation in Berlijn komen sinds het begin van de oorlog duizenden vluchtelingen aan. Vrijwilligers vangen hen op. Mannen met minder goede bedoelingen, maken misbruik van de chaos op het station door vrouwen te benaderen met het aanbod om bij hen te overnachten.

⚠️Am Berliner #Hbf verhalten sich einige Personen auffällig im Zusammenhang mit der Unterkunftsverteilung an Vertriebene aus der #Ukraine.

Bitte wenden Sie sich umgehend an die #Polizei, wenn Ihnen Geld für eine Unterkunft geboten wird oder Sie Personen beobachten, die dies tun. pic.twitter.com/nAN9HxBMRu — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) March 8, 2022

Een woordvoerder van de Berlijnse politie meldt dat er meer dan tien gevallen bekend zijn waarbij mannen jonge vrouwen lastigvielen. Ten minste een opdringerige man is het station uitgezet, nadat een vluchteling over hem had geklaagd.

Behalve de politie houden ook de vrijwilligers op het station een oogje in het zeil. Er worden flyers uitgedeeld in het verschillende talen met adviezen voor vluchtelingen. “Geef je paspoort niet af. Houd je telefoon altijd bij je. Maak een foto van de nummerplaat voor je in een auto stapt. Vraag een ID als je een appartement of kamer aangeboden krijgt. Schrijf de naam en het adres op. Pas op als iemand je snel veel geld aanbiedt.”