Politie moet ingrijpen bij illegale carnavalsfeesten in Brabant

Dat het carnaval in Brabant vorig jaar de grote brandhaard was die het coronavirus in Nederland deed exploderen, is sommige feestverslaafden kennelijk worst. In verscheidene plaatsen werden illegale carnavalsfeesten georganiseerd. De politie moest optreden om een einde te maken aan de bijeenkomsten.

In Breda moesten tientallen handhavers in actie komen om een straatfeest van honderden zingende carnavalsgasten op de Grote Markt op te breken.

‘Wat er bij ons ook gebeuren zal, we vieren altijd carnaval’. Kat en muisspel in Breda en niet te handhaven. Er onstaan nog altijd carnavalsfeestjes in de binnenstad. #breda pic.twitter.com/lj5K0y6OA7 — ronaldomroepbrabant (@ronaldbrabant) February 13, 2021

Ook in Tilburg moesten agenten optreden tegen honderden personen die aan het hossen waren op muziek. Horecaondernemers verkochten bier aan de illegale feestvierders die volgens de politie ook de afstandsregels niet in acht namen.

Nieuw #Carnavalspak gezien dat valt goed op met die gele vele kleuren. Vanmiddag liepen ze in dat nieuwe outfit door #Tilburg vele mensen kwamen dan ook kijken #Schaatsend en hossend over de #Piushaven zie⬇️ https://t.co/RU3tnsH3h6 pic.twitter.com/xS3jkn9RzV — mijnpiushaven (@mijnpiushaven) February 13, 2021

Ook in kleinere plaatsen als bijvoorbeeld Nuenen bleken sommige op feest beluste inwoners niet bereid zich aan de regels ter bestrijding van corona te willen houden.

Afgaand op de carnavalsmuziek en het gejuich uit bovenwoningen hier in Den Bosch begint over een week of twee de volgende coronagolf. Ik zou zeggen: Doe je voordeel met deze voorkennis en koop nu vast je wc-papier. — Polderman, beslisbomenmaker des vaderlands 🌳 (@Poldermanie) February 13, 2021

Ook boven de rivieren vonden illegale bijeenkomsten plaats, zoals bijvoorbeeld in Amstelveen en in Amsterdam