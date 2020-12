Politie moet zich terugtrekken na geplande aanval Friese jongeren

Een groep van dertig tot veertig mensen heeft in het Friese dorp Anjum een gecoördineerde aanval uitgevoerd op de politie. Nadat de groep brandjes had gesticht en illegaal vuurwerk had afgestoken, belaagden zij de daarop afgekomen politieagenten. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De jongeren hadden op meerdere plekken in het dorp alvast stenen klaargelegd. De politie meldt:

Toen politieagenten het dorp ingingen, werden zij ineens belaagd door de betreffende groep. De agenten werden bekogeld met stenen, vuurwerk en bierflesjes. Zij moesten zich voor hun eigen veiligheid terugtrekken.

Nadat de ME ingreep werd ‘de openbare orde hersteld’. Hoewel het om een grote groep mensen gaat in een dorp met weinig inwoners, zijn er geen aanhoudingen verricht. De politie heeft landelijk laten weten tijdens de jaarwisseling veel agenten op straat te hebben. Er wordt rekening gehouden met ongeregeldheden en mensen met extra korte lontjes, als gevolg van de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod.

cc-foto: Jelle Seubring