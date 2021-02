Politie ontruimt Vondelpark na feest met duizenden aanwezigen

De politie heeft in het Amsterdamse Vondelpark een eind gemaakt aan een massaal feest met enkele duizenden bezoekers. Op de vele foto’s en filmpjes die rondgaan, onder meer te zien bij stadszender AT5, is te zien dat er op geen enkele manier nog voldoende afstand gehouden kon worden. Ook droeg nagenoeg niemand een mondkapje. Burgemeester Femke Halsema reageerde furieus op de bijeenkomst.

‘Dit is opnieuw een massale overtreding van de coronaregels’, liet Halsema weten in een verklaring. ‘De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen.’ Zondag was er ook al een feest in het park met ongeveer vijfhonderd aanwezigen. Halsema liet vandaag weten dat er nu binnen de driehoek zal worden gesproken over ‘een afkoelperiode voor het Vondelpark’.

⚠️ Het is te druk in het Vondelpark. Geniet dichtbij huis van het weer en kom op een rustig moment terug. ⛔ Vermijd drukke plekken

↔️ Houd 1,5 meter afstand

👥 Maximale groepsgrootte: 2 personen of 1 huishouden#BlijfThuis #VermijdDrukte pic.twitter.com/hdzToi0Uyk — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) February 24, 2021

Drukte in Vondelpark, gemeente roept bezoekers op om naar andere locatie te gaanhttps://t.co/cS5oThzAK6 pic.twitter.com/uPDolYMAaA — AT5 (@AT5) February 24, 2021

Eerder op de middag probeerde de gemeente de bezoekers nog met woorden te overhalen een andere plek op te zoeken omdat het Vondelpark te druk was. Daar verzoek werd massaal genegeerd, waarop de politie in actie kwam. Hoewel de meeste mensen het park verlieten nadat ze werden weggestuurd, waren er ook een aantal die de confrontatie met de politie zochten. Daarbij werd onder meer met flessen gegooid.

Vondelpark loopt leeg. Nu hangen, toeteren en feesten op de Van Baerlestraat. @nrc pic.twitter.com/h7hnI9PdQM — Martine Kamsma (@MartineKamsma) February 24, 2021

Politieagenten in het Vondelpark worden bekogeld met flessen pic.twitter.com/xiFd5KrRlP — Mark Schrader (@markschrader) February 24, 2021