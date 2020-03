Politie Parijs, Brussel slaat in op protesterende vrouwen

In Frankrijk wordt schande gesproken over het optreden van de Parijse politie tegen deelneemsters aan een mars ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Op videobeelden is te zien hoe agenten inhakken op weerloze vrouwen. Ook de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft het optreden van de politie bekritiseerd.

In Brussel is verontwaardiging losgebarsten over beelden van een agent in burger die zo te zien uit het niets een demonstrante in het gezicht slaat. De Standaard noteert de bewering van een anonieme getuige dat de vrouw zelf als eerste sloeg. In Brussel namen zo’n zesduizend vrouwen deel aan de protestmars.

Geen video te zien? Check je cookie-instellingen.