Politie sluit Telegram-kanalen gearresteerde complotdenkers

De politie heeft in opdracht van het Openbaar Ministerie de Telegram-kanalen Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws gesloten. Via de kanalen die waren opgezet door de inmiddels opgepakte complotdenkers Micha K., Joost K. en Wouter R., werden verzonnen samenzweringstheorieën over Jaap van Dissel en andere mensen verspreid. De NOS meldt:

Op de kanalen werd onder meer beweerd dat RIVM-prominent Jaap van Dissel in de jaren 80 satanisch-rituele kindermoorden heeft gepleegd in Bodegraven. De rechter oordeelde eerder in kort geding dat drie mannen die de verzinsels verspreidden hun ongefundeerde beschuldigingen offline moesten halen, op last van dwangsommen en gijzeling.

Op het moment dat de kanalen werden afgesloten, waren er meer dan 13.000 deelnemers, meldt het Openbaar Ministerie. Het OM besloot de kanalen te sluiten toen er afgelopen week werd aangekondigd dat er nieuwe video’s zouden verschijnen met een “bedreigende, opruiende en lasterlijke inhoud”. De rechter had eerder al geoordeeld dat de betreffende video’s niet meer online mogen komen.

Micha K. is in het verleden ook al veroordeeld wegens het doen van valse bommeldingen, bedreigingen en het belasteren van de hoofdredacteur van de NOS.

cc-foto: Yuri Samoilov