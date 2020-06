“Politie verwijdert corona-ontkenners van Malieveld

Haagse agenten hebben demonstranten die protesteren tegen het coronabeleid, verwijderd van het Malieveld. Ook heeft de politie enkele wegen richting het centrum afgesloten om te voorkomen dat demonstranten vanaf het Malieveld de stad ingaan, meldt Omroep West.

Middagje gewerkt op en rond het Malieveld in Den Haag #viruswaanzin pic.twitter.com/A18e69VQCQ — Bas de Vries (@basdevri) June 28, 2020

Burgemeester Johan Remkes had de demonstratie van de actiegroep Viruswaanzin verboden. Vorige week braken er bij de eveneens verboden demonstratie van Viruswaanzin op het Malieveld rellen uit nadat hooligans slaags raakten met de mobiele eenheid.

De aanvoerder van Viruswaanzin, dansleraar Willem Engel die niet alleen gelooft dat er in Nederland maar tachtig mensen zijn overleden door het coronavirus maar ook denkt dat vaccinaties “in heel veel gevallen niet nodig” zijn, had zijn achterban opgeroepen om niet te gaan demonstreren. Desondanks verzamelden enkele honderden demonstranten zich op het Malieveld.

De politie heeft verscheidene aanhoudingen verricht. Zo werd onder meer een man opgepakt die vorige week ook al werd gearresteerd omdat hij rondliep met een samoeraizwaard. De politie verspreidde flyers waarop staat dat deelname aan de demonstratie strafbaar is.

Noodbevel van kracht voor potentiële demonstranten Malieveld: pic.twitter.com/Ftds9k8hyd — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) June 28, 2020

In Rotterdam had het protest tegen het Nederlandse coronabeleid een ludieker karakter. Aanhangers van Viruswaanzin plakten zondagmiddag bananen op de rechtbank, om zo te protesteren tegen de ‘bananenrepubliek Nederland’.