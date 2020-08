Politie Wisconsin schiet ongewapende zwarte man zeven keer in zijn rug

Politieagenten in de Amerikaanse plaats Kenosha in Wisconsin hebben een ongewapende zwarte man zeven keer in zijn rug geschoten. Het 29-jarige slachtoffer Jacob Blake ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Tijdens de beschieting zaten de kinderen van Blake in de auto en zagen alles vlak voor hun ogen gebeuren. Bewoners van Kenosha trokken uit protest de straat op waar het tot aanvaringen met de politie kwam.

Politieagenten waren afgekomen op een melding van huiselijk geweld. Eenmaal aangekomen richtten zij hun aandacht op Blake, die volgens getuigen juist had geprobeerd in te grijpen bij een gevecht tussen twee vrouwen. Op videobeelden gemaakt door omstanders is te zien hoe agenten Blake onder schot houden terwijl die naar zijn auto loopt waarin zijn kinderen zitten. Wanneer hij instapt, wordt hij maar liefst zeven keer in zijn rug geschoten.

Video shows #Wisconsin police shooting a Black man multiple times as he enters a car on Sunday. The man, identified by Wisconsin Gov. Tony Evers (D) as Jacob Blake, is in serious condition, according to the Kenosha Police Department. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/iPfeESWwGO — CCTV+ (@CCTV_Plus) August 24, 2020

De politie van Kenosha bevestigt de beschieting, maar doen er het zwijgen toe over de aanleiding ervan. Wel laten ze weten dat Blake direct naar het ziekenhuis is vervoerd. Gouverneur van Wisconsin Tony Evers liet na afloop weten buitensporig politiegeweld te veroordelen en zei erbij dat Blake ‘niet de eerste zwarte man of persoon is die wordt neergeschoten door de politie in onze staat of in ons land’.

Vanwege de opstootjes die na de beschieting van Blake ontstonden, waarbij ook stenen en molotovcocktails naar de politie werden gegooid, is een avondklok ingesteld.

