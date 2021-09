Politieagenten in quarantaine na arrestatie besmette antivaxxer die ernstig ziek werd

Geen video? Klik hier.

In Australië heeft de politie opnieuw moeten optreden tegen antivaxxers die trachten de coronamaatregelen te saboteren. Het zou gaan om een relatief kleine maar hardnekkige groep. Australië kampt nog steeds met strenge coronamaatregelen omdat de vaccinatiegraad onder de bevolking lang erg laag bleef door traag optreden van de conservatieve regering.

Meer dan 200 demonstranten – door de hoogste ambtenaar Volksgezondheid als ‘complete malloten’ betiteld – werden opgepakt in het noorden van Melbourne. Het is de vijfde dag op rij dat de coronaontkenners demonstreren. Verschillende agenten moesten in quarantaine omdat ze woensdag een antivaxxer arresteerden. De arrestant bleek besmet met corona, vanwege de snel verslechterende gezondheid werd de demonstrant donderdag opgenomen in het ziekenhuis.

Aan dat protest op woensdag namen duizenden mensen deel die het oorlogsmonument Shrine of Remembrance bestormden. De politie gebruikte rubberkogels en pepperspray om de demonstratie af te breken. Agenten werden daarbij door de demonstranten bekogeld met allerhande projectielen. De taferelen bij het door veel Australiërs zeer gerespecteerde monument ter herdenking van omgekomen militairen hebben tot brede afkeuring van de protestacties geleid.

De protesten begonnen nadat de regering op maandag bekendmaakte dat vaccinatie in een aantal situaties verplicht wordt, onder meer in de bouw. De demonstranten keren zich tegen coronamaatregelen, of het nu gaat om mondmaskers, isolatie, vaccinatie of andersoortige voorzorgsmaatregelen.

De actievoerders kondigden vervolgens een nieuwe tactiek aan waarbij ze verspreid over tal van plekken in kleine groepen zouden demonstreren. Dit vanuit het idee dat de politie niet overal tegelijk kan zijn. Daarin vergisten ze zich. Ze erkennen tegenover The Sydney Morning Herald dat hun plan is mislukt door de onverwacht grootschalige politieinzet.