Politiehonden in opleiding worden nog steeds mishandeld

Politiehonden die in opleiding zijn, worden mishandeld met schoppen, stokslagen en stroomapparatuur. Dat zeggen verschillende klokkenluiders vanuit de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) tegen Zembla. De honden krijgen hun eerste opleiding bij particuliere verenigingen. Al in 2018 onthulde het televisieprogramma RamBam dat er bij KNPV-verenigingen honden worden mishandeld. Vorig jaar toonde het programma Undercover in Nederland dat opnieuw aan. Inmiddels demissionair minister Ferd Grapperhaus zei destijds dat het om ‘incidenten’ ging.

De honden worden eerst getraind bij ruim 350 particuliere clubs die zijn verenigd in de KNPV. Daarna koopt de politie de gecertificeerde honden. Zembla beschikt nu over actuele videobeelden van mishandelingen bij een Brabantse KNPV-vereniging. Daarop is te zien dat honden worden geslagen met een stok en een slipketting. Ook loopt een trainer naast een hond met een veedrijver, waarmee elektrische schokken kunnen worden toegediend. De voorzitter van de vereniging erkent de mishandelingen in Zembla, maar zegt dat die nu eenmaal nodig zijn, omdat “je de honden anders niet de baas kunt.” Ook zegt hij dat de politie op de hoogte is van de mishandelingen, omdat ze gedurende het opleidingstraject komen kijken en met eigen ogen zien hoe er gewerkt wordt.

Volgens de klokkenluiders is er sprake van een te grote verwevenheid tussen de politie en de KNPV. De politie neemt er bijna al haar honden van af, hondengeleiders van de politie trainen zelf ook bij de KNPV en politiemensen bekleden er bestuursfuncties. Het is mede daardoor dat de politie niet voldoende zou optreden tegen dierenmishandeling door KNPV-leden. De Nationale Politie ontkent dat er sprake is van verwevenheid met de KNPV, omdat het volgens de politie individuele agenten vrijstaat om lid te zijn van een vereniging of daar een bestuursfunctie te bekleden. “Er is geen sprake van een formele relatie”, aldus de Nationale Politie die het verder wel onwenselijk noemt dat agenten getuige zijn van de mishandelingen en daarover niet rapporteren.

Per 1 juli van dit jaar wordt het gebruik van stroomapparatuur bij honden in opleiding verboden. Maar politie en Defensie mogen de honden waar ze al mee werken wel gewoon met stroom blijven trainen. Omdat – zo stelt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een toelichting bij het aanstaande verbod – “het niet altijd mogelijk is met stroom opgeleide honden in te zetten zonder het gebruik van stroom”.

De uitzending van Zembla is een tweede deel over de behandeling en inzet van politiehonden. Uit het vorige deel bleek dat de politie onrechtmatig veel geweld gebruikt bij aanhoudingen wanneer daar honden bij worden ingezet. Uit onderzoek van Zembla bleek dat er nauwelijks regelgeving bestaat rond de inzet van politiehonden. Nu blijkt dus wederom dat de honden die worden ingezet gedurende hun training veelvuldig zijn mishandeld.

Zembla – Bijten als beloning: deel 2 – is donderdag 11 maart om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO2.