Politieke crisis in Denemarken na besluit alle nertsen preventief te doden

In Denemarken is een politieke crisis ontstaan na het besluit alle nertsen in het land preventief te ruimen in de strijd tegen het coronavirus. De oppositie, geleid door uiterst rechtse partijen, beschuldigen de regering er nu van de coronacrisis te misbruiken om een eind te maken aan de bontindustrie. Volgens de oppositiepartijen is de beslissing te gehaast genomen, ze eisen het aftreden van premier Mette Frederiksen.

De beslissing de fokkerijen te ruimen werd genomen nadat bij een aantal mensen een gemuteerde vorm van het coronavirus was aangetroffen, afkomstig van nertsen. Met ruim duizend nertsenfokkerijen is Denemarken ’s werelds grootste producent van nertsenbont. Bij 207 van die fokkerijen zijn uitbraken van het coronavirus geweest. Begin deze maand maakten de Deense autoriteiten bekend dat bij twaalf mensen een mutatie van het virus is aangetroffen die te herleiden is naar nertsen. Ook in andere landen is die mutatie inmiddels bij mensen vastgesteld, namelijk Nederland (6x), Zuid-Afrika en Zwitserland (2), En de Faeröer, Rusland en de Verenigde Staten (1).

De Denen zijn twee weken geleden begonnen met het ruimen van de fokkerijen. Op de nertsenboerderijen waar het virus is aangetroffen zijn alle nertsen al gedood. Daarbij is gebruik gemaakt van de hulp van het leger om de dieren te doden. Minister van Landbouw Mogens Jensen maakte direct bezwaar tegen het ruimen van de fokkerijen en noemde het doden van dieren op virusvrije boerderijen ‘illegaal’. Vijf andere ministers sloten zich daarbij aan, waarna de regering terugkrabbelde en alleen de besmette fokkerijen besloot te ruimen. Minister Jensen moest wel gedwongen aftreden omdat hij niet langer met het kabinet door een deur kon. Uit onderzoek van de Aarhus Universiteit bleek dat steun voor het kabinet onder de Deense bevolking met 20 procent was afgenomen.

Het grote gevaar van de mutatie is dat de vaccins die nu worden ontwikkeld en mogelijk nog voor het eind van dit jaar inzetbaar zijn, minder of zelfs helemaal niet effectief zijn tegen de nieuwe vorm van het virus. Premier Frederiksen had de mutatie eerder al ‘een bedreiging van de wereldwijde aanpak van de pandemie’ genoemd. Hoewel de mutatie zich naar andere landen heeft verspreid, is die voor zover bekend alleen bij personen aangetroffen en is die niet overgesprongen naar andere nertsenfokkerijen.

Ook in andere landen wordt begonnen met het al dan niet preventief ruimen van nertsenfokkerijen. In Nederland wordt sinds begin november geruimd, half december moeten alle fokdieren gedood zijn. Begin 2021 gaat het verbod op de pelsdierhouderij in. Donderdag werd bekend dat ook Ierland de beslissing heeft genomen alle nertsenfokkerijen in het land preventief te ruimen, drie boerderijen met een onbekend aantal dieren, ondanks dat er geen enkel geval van een covid-besmetting op een fokkerij bekend is. Reizigers uit Denemarken worden gevraagd twee weken in quarantaine te gaan.

Bronnen: The Journal, The Guardian, New York Times