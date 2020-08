Politietop Rotterdam wist van racistische agenten, maar deed niets

De korpsleiding van de politie Rotterdam wist van het bestaan van een racistische app-groep van agenten, maar deed er niets tegen. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws. Daaruit kwam niet alleen naar voren dat de leiding veel meer had kunnen doen om de betrokken agenten op te sporen, maar ook dat burgemeester Ahmed Aboutaleb de Rotterdamse gemeenteraad onjuist heeft geïnformeerd.

Het racisme van de agenten werd deze zomer onthuld door NRC. In de appgroep spraken zij over mensen met een migratie-achtergrond als ‘kankervolk’, ‘kutafrikanen’ en ‘pauperallochtonen’, op wie ze willen ‘schieten’. Op de publicatie in NRC volgde een disciplinair en strafrechtelijk onderzoek vanuit de korpsleiding. Zo leek het alsof de leiding toen pas kennisnam van het racisme, terwijl RTL nu wist te achterhalen dat zij al op 14 februari 2019 op de hoogte waren nadat klokkenluiders aan de bel trokken. Toenmalig politiechef en Frank Paauw en plaatsvervanger Helmoed Wierda hebben de racistische berichten onder ogen gekregen en deden vervolgens niets.

Burgemeester Aboutaleb deelde vorige maand de Rotterdamse raad mee dat in juni vorig jaar de toenmalige politieleiding was ingelicht over de racistische berichten, maar dat de afzenders ervan niet achterhaald konden worden. RTL Nieuws beschikt over geluidsopnamen waaruit blijkt dat tijdens dat gesprek met de leiding niet alleen de berichten letterlijk werden voorgelezen, maar ook werd verteld van wie die afkomstig waren. Politiechef op dat moment was Hans Vissers die, zo is te horen op de opnamen in bezit van RTL, erkent dat de berichten traceerbaar zijn en er schande van spreekt dat er niet tegen wordt opgetreden. Desondanks gebeurt dat niet tot aan de publicatie in NRC.

De politie Rotterdam houdt in een reactie aan RTL Nieuws vol dat de informatie die vorig jaar al gedeeld werd, ‘niet concreet en expliciet’ genoeg waren. Burgemeester Aboutaleb houdt vast aan zijn standpunt dat de politie adequaat gereageerd heeft, ondanks dat de opnamen in bezit van RTL Nieuws het tegendeel bewijzen.