Poolse minister wil Hongaarse homohaatwet overnemen

De Poolse minister van Onderwijs heeft zijn bewondering uitgesproken voor de omstreden Hongaarse anti-LHBT-wet en stelt voor dat zijn regering die wet overneemt. Minister Przemyslaw Czarnek van de extreemrechtse PiS-partij deed die uitspraak in een interview met een Pools weekblad.

Czarnek herhaalde de propaganda van de Hongaarse overheid dat de wet slechts zegt dat scholen geen voorlichtingslessen meer mogen geven over geslachtsverandering of homoseksualiteit. De wet zou bedoeld zijn om de keuze dit bespreekbaar te maken uitsluitend bij de opvoeder neer te leggen. In werkelijkheid worden LHBT’ers volledig uit het zicht gehaald. Zo is het sinds de invoer van de wet verboden om nog films, series of boeken uit te geven met daarin een homoseksueel of trans personage. Ook in reclames mogen geen LHBTI’ers meer te zien zijn.

De Poolse overheid ligt al langer onder vuur wegens steeds verregaander anti-homowetgeving. Meerdere Poolse gemeenten hebben zichzelf uitgeroepen tot zogenaamde LHBT-vrije zones, tot grote woede van het Europees Parlement. En ook Czarnak zelf toont zich geregeld een homohater. Vorige week noemde hij een Pride-parade ‘obsceen’. Volgens hem gaven de aanwezigen ‘aanstoot aan katholieken op een vulgaire manier’. Czarnak verzet zich daarnaast tegen vrouwenrechten en is openlijk voorstander van lijfstraffen voor kinderen. In 2019 verzette Czarnek zich tegen een gedenkteken ter nagedachtenis aan Joden die tijdens en na de Holocaust door Polen zijn vermoord. Hij noemde het monument een “schandaal” en “anti-Pools” en riep op tot het verwijderen ervan.

De Hongaarse anti-homowet die Polen wat Czarnek betreft overneemt, kan al sinds de invoering ervan op felle kritiek vanuit de overige EU-landen rekenen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von Der Leyen heeft aangekondigd uit te zoeken welke sancties er tegen de regering van premier Orbán genomen kunnen worden. Demissionair premier Mark Rutte liet afgelopen week weten dat wat hem betreft Hongarije de Europese Unie verlaat.

