Poolse moeders demonstreren voor hulp aan vluchtelingenkinderen

Poolse moeders hebben dit weekend gedemonstreerd bij de grens met Belarus. De vrouwen pleiten voor humanitaire hulp aan de duizenden vluchtelingen die in het beboste niemandsland tussen Belarus en Polen leven, meldt Deutsche Welle.

De vluchtelingen zijn een speelbal in een cynisch steekspel tussen Belarus en de Europese Unie. De Belarussische president Alexander Loekasjenko stuurt de vluchtelingen naar Polen als represaille voor de sancties die de EU aan zijn land heeft opgelegd.

De Poolse regering heeft op haar beurt een hek met prikkeldraad neergezet bij de grens met Belarus. Vluchtelingen die toch het land binnenkomen, worden aangevallen. Poolse grenswachten blokkeren de doorgang, en Belarus neemt de vluchtelingen niet terug.

De Poolse autoriteiten hebben journalisten en hulpverleners verboden om zich in het grensgebied te begeven. Voor de moeders is dat onverteerbaar. “We kunnen niet aan de kant blijven staan als kinderen weken moeten doorbrengen in een koud, nat, donker bos op Pools grondgebied”, aldus de organisatoren van de demonstratie.

Onder meer Jolanta Kwasniewska en Anna Komorowska, echtgenotes van voormalige Poolse presidenten, waren bij het protest aanwezig. Ook Danuta Walesa, de vrouw van Nobelprijswinnaar Danuta Walesa, ondersteunt de actie.