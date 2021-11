Poolse vrouw overleden door abortusverbod

In Polen is een vrouw overleden als gevolg van het abortusverbod dat sinds vorig jaar van kracht is. Artsen weigerden haar niet-levensvatbare foetus te aborteren. Nadat de 30-jarige vrouw daardoor complicaties kreeg, overleed ze aan een septische shock. Ze laat een man en dochtertje achter. Haar familie heeft inmiddels aangifte gedaan tegen het ziekenhuis, meldt NRC Handelsblad.

De vrouw, van wie alleen haar voornaam Izabela bekend is gemaakt, was 22 weken zwanger toen eind september haar vliezen braken. In het ziekenhuis in het zuidelijke stadje Pszczyna ontdekte medisch personeel dat ze onvoldoende vruchtwater had. Bovendien was haar ongeboren kind ernstig gehandicapt. De vrouw stuurde berichten naar familie en vrienden dat artsen de foetus niet wilden weghalen voordat deze vanzelf zou sterven, zegt advocate Jolanta Budzowska.

In 2020 werd het uitvoeren van een abortus in Polen nagenoeg onmogelijk gemaakt. Ook het aborteren van zwaar gehandicapte foetussen is nu niet meer toegestaan.