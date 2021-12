Popster Billie Eilish: ‘Zonder vaccin was ik dood geweest’

Billie Eilish is blij dat ze zich heeft laten vaccineren tegen corona. Zonder de inentingen had ze covid-19 niet overleefd, zei de popster maandag in het radioprogramma van Howard Stern. “Het vaccin is fucking geweldig.”

De 19-jarige Eilish is ervan overtuigd dat de inenting haar broer en ouders heeft gevrijwaard van besmetting. Zelf werd de singer-songwriter in augustus ziek. “Ik wil duidelijk maken dat het aan het vaccin te danken is dat het goed met me gaat. Ik denk dat ik zou zijn overleden als ik niet was gevaccineerd. Want het was erg.”

Eilish voelde zich verschrikkelijk door de besmetting en was naar eigen zeggen twee maanden ziek.