Populist Duterte adviseert bevolking mondkapjes te ‘desinfecteren’ met diesel

De Filipijnse presidente Duterte heeft de bevolking geadviseerd mondkapjes en handen te desinfecteren met diesel als ze geen geld hebben om desinfectiemiddel te kopen of niet voorhanden hebben. De Filipijnen kampt met een snelle stijging in het aantal besmettingen. Vrijdag kwamen er volgens de officiële cijfers 4000 besmette personen bij.

Duterte had al eerder het advies gegeven om diesel te gebruiken tegen het virus. Dat werd achteraf door een regeringswoordvoerder afgedaan als ‘een grapje’. Nu heeft Duterte zijn raad nog eens herhaald. “Ze zeggen dat Duterte gek is. Nou als ik een gek ben dan moeten zij maar president worden. Niet ik. Want wat ik zie over alcohol is waar. En als er geen alcohol beschikbaar is ga dan naar een tankstation en neem wat diesel. Met een paar druppels kun je desinfecteren. De dommeriken die er andrs over denken, zijn degenen die het niet begrijpen. Ik maak geen grapje.”

Diesel is niet alleen schadelijk om in te ademen, het kan ook voor huidirritaties zorgen. Medicia zeggen dat absoluut onduidelijk is of diesel het virus echt uitschakelt.

