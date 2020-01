Populisten verlaten Noorse regering wegens terugkeer IS-vrouw

De populistische Vooruitgangspartij (ja, dat is al net zo’n atypische benaming als Partij voor Vrijheid) is uit de Noorse regering gestapt. Aanleiding is het besluit om een vrouw die ervan verdacht wordt dat ze zich in Syrië bij IS heeft aangesloten terug te laten keren naar haar moederland. De vrouw kreeg die toestemming omdat haar kind een medische behandeling nodig heeft. Ze woont met haar twee kinderen in een vluchtelingenkamp in Koerdisch gebied. Bij aankomst in Noorwegen is ze gearresteerd omdat er een justitieel onderzoek loopt naar haar eventuele rol bij IS. De vrouw ontkent alle beschuldigingen.

Volgens minister van Financiën Siv Jensen, die de breuk bekend maakte, is het te moeilijk geworden voor haar partij om populistisch beleid doorgevoerd te krijgen. De conservatieve premier Erna Solberg moet nu met haar regering verder met een minderheidscoalitie. De Noorse grondwet staat vervroegde verkiezingen niet toe en de volgende stembusgang is gepland voor september 2021.

De Vooruitgangspartij was wel bereid het kind te helpen maar wilde de moeder weren. Tal van Westerse landen worstelen met hun houding ten opzichte van staatsburgers die zijn afgereisd naar het kalifaat van IS. Een aantal landen, waaronder Nederland, weigert botweg dergelijke verdachten naar huis te laten komen en zadelt zo andere landen met het probleem op.