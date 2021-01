Portugese artsen moeten beslissen wie wordt beademd

Niet kritiek, maar “zeer kritiek”. Zo omschrijft de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa de situatie in zijn land. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 9.601 nieuwe coronagevallen per dag vastgesteld. Daarmee is de situatie inmiddels ernstiger dan in andere coronabrandhaarden als Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De ziekenhuizen dreigen te bezwijken onder de toestroom van patiënten. Dat leidt ertoe dat artsen op sommige plaatsen moeten beslissen wie er wel en niet wordt beademd, schrijft het AD. In een video verklaart Ricardo Baptista Leite, die als arts werkt in een ziekenhuis in Cascais:

Dat betekent eigenlijk dat we moeten bepalen wie leeft en wie niet, omdat er geen bedden meer zijn op de intensive care en gewone ziekenhuisbedden schaars zijn. We hebben al meerdere mensen moeten intuberen op de eerste hulp.

Ambulances rijden af en aan naar ziekenhuizen. Een 87-jarige man die langer dan een uur in een ambulance voor het ziekenhuis moest wachten, is overleden.