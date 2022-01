Portugese Socialisten boeken veel grotere overwinning dan verwacht

De Socialistische Partij (PS) heeft de verkiezingen van Portugal gewonnen. De partij van premier António Costa kreeg 42 procent van de stemmen. Dat is 13 procentpunt meer dan de rechtse PSD. In het parlement krijgt Costa naar verwachting een absolute meerderheid, meldt de NOS.

Toch blijft hij samenwerking zoeken met andere partijen. “Een absolute meerderheid betekent geen absolute macht. Het betekent ook niet dat we alleen regeren.”

De correspondent van de VRT noemt de afgetekende overwinning van PS opmerkelijk:

De socialisten halen een pak meer dan in de opiniepeilingen voorspeld was. Die voorspelden een nek-aan-nekrace met de PSD, maar die komen nu op een duidelijke tweede plaats. Er werd een lage opkomst verwacht, maar dat is niet gebeurd en is in het voordeel van de socialisten uitgedraaid.

De opkomst bij de vervroegde verkiezingen was hoger dan de vorige keer in 2019: 58 procent tegen 49 procent. De Portugezen moesten eerder naar de stembus omdat het minderheidskabinet van Costa was gevallen door een gebrek aan steun voor de begroting.

De extreemrechtse partij Chega is flink gegroeid bij deze verkiezingen. De partij gaat waarschijnlijk van een naar elf zetels.