Predikant zegt dat corona komt door seks voor het huwelijk, overlijdt aan Covid-19

Een Amerikaanse christelijk leider die verklaarde dat corona het gevolg was van seks voor het huwelijk, is overleden aan Covid-19. De 75-jarige Irvin Baxter werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen en overleed dinsdag, meldt Raw Story.

In maart zei Baxter in een uitzending van tv-dominee Jim Bakker dat de coronapandemie een straf was voor seks tussen ongetrouwde stellen. “Als we denken dat we God kunnen negeren en een leven vol zondes kunnen leiden, dan hebben we het mis.” De predikant meende ook dat de epidemie een voorbode was van “een veel groter oordeel” van de Heer.

Baxter, die in 1991 de christelijke organisatie Endtime Ministries oprichtte, was een groot fan van Donald Trump. De predikant was ervan overtuigd dat de Amerikaanse president het einde der tijden dichterbij zou brengen. Vergeleken met zijn andere overtuigingen was dat vermoedelijk niet eens zo’n heel gekke gedachte.