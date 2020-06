Premier Australië gumt slavernijgeschiedenis uit, Facebook wist bewijs

De Australische premier Scott Morrison heeft zijn excuses moeten aanbieden voor zijn bewering dat slavernij ‘nooit heeft plaatsgevonden’ in Australië. Morrisson heeft in plaats daarvan moeten erkennen dat in het land zich “allerlei walgelijke praktijken” hebben afgespeeld.

De premier deed zijn gewraakte uitspraak afgelopen donderdag. Daarbij beriep hij zich op de grondvesten waarop de kolonie New South Wales was gesticht. Daarin stond immers opgenomen dat er geen wettelijke slavernij mocht bestaan in Australië. Journalisten wezen Morrisson vervolgens op “blackbirding” wat destijds een veel voorkomende praktijk was en vroegen de premier of dat dan niet onder slavernij viel. Daarop zei Morrison niet in te willen gaan op “historische oorlogen”.

Blackbirding is de term die wordt gebruikt voor het op grote schaal in de val lokken van eilandbewoners in de Grote Oceaan. Deze mensen werd betaald werk voorgehouden, maar zij werden vervolgens ontvoerd en naar plantages gebracht in voornamelijk Queensland. Daarnaast zijn er ook talloze verhalen van inheemse Australiërs die verplicht werden onbetaald werk te verrichten voor bijvoorbeeld de kerken, of als bedienden. Deze praktijken werden tot ver in de 20ste eeuw voortgezet.

Geconfronteerd met zijn poging de Australische slavernijgeschiedenis uit te vlakken, beweerde Morrison dat hij deze gebeurtenissen wel degelijk erkent en zich sterk betrokken te voelen bij deze kwesties. Op de vraag van een journalist waarom hij dan zo weinig doet om het buitensporige geweld en opsluiting van inheemse Australiërs tegen te gaan, verzandde de premier in een opsomming van beleidskeuzes, om af te sluiten met: ‘Ik verzeker u dat het geen gebrek aan wil is, maar een kwestie van complexiteit in deze zaken.’

Na de opmerking van premier Morrison over de afwezigheid van slavernij in Australië, plaatste een Facebookgebruiker een foto waarop te zien is hoe zwarte mensen naakt en geketend op een rij staan, terwijl zij worden bewaakt door witte mannen met wapens. Kort na het plaatsen verwijderde Facebook de afbeelding wegens een schending van de huisregels rondom naaktheid. Na een klacht van The Guardian werd de afbeelding weer hersteld door Facebook, dat vervolgens het artikel van The Guardian verwijderde omdat het dezelfde afbeelding bevat.