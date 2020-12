Premier Rutte doet met Belgische en Duitse collega’s gezamenlijk oproep: ‘Blijf thuis!’

Geen video? Klik hier.

De premiers van Nederland, België en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen roepen hun burgers in een gezamenlijke videoboodschap op vooral thuis te blijven. De regeringsleiders zijn bezorgd dat Duitsers, Nederlanders en Belgen de grens oversteken om in de buurlanden te gaan recreëren, dineren of consumeren. De Belgische premier Alexander De Croo kiest tactisch voor een Engelstalige boodschap, daarna volgt premier Armin Laschet van het 18 miljoen inwoners tellende Noordrijn-Westfalen dat zowel aan Nederland als België grenst in het Duits en tot slot premier Mark Rutte.