Premier Rutte: Ga dit weekend niet naar strand, natuur of park

Minister-president Mark Rutte heeft tijdens de wekelijkse persconferentie de bevolking op het hart gedrukt ook dit weekend nergens heen te gaan. “Ik vraag iedereen: doe het niet!” De vrees bestaat dat door het mooie weer mensen een bezoek aan het strand, natuur of parken zullen brengen. De premier kondigde aan dat de autoriteiten op zullen treden op plekken als dat noodzakelijk is en zonder aarzelen overgaan tot het sluiten van gebieden waar de adviezen en regels genegeerd worden.

LIVE: de persconferentie van premier Rutte over de #ministerraad ⬇ https://t.co/0i666EwuVw — Mark Rutte (@MinPres) April 3, 2020

Rutte wees er op dat niemand verplicht wordt binnen te blijven en dat er geen bezwaar is tegen een ommetje in de buurt maar wie dat kan wordt verzocht in eigen tuin of op balkon een luchtje te scheppen. Hij benadrukte ook nog eens dat noodzakelijke boodschappen door burgers alleen moeten worden gedaan en niet in gezelschap.

De premier herhaalde dat het aantal besmettingen in het land volgens het RIVM lijkt terug te lopen omdat vrijwel iedereen zich aan de regels houdt. Het laten vieren van die zelfdiscipline zou de verspreiding weer toe kunnen doen nemen.

Eerder vandaag riepen natuurorganisaties de bevolking op weg te blijven uit natuurgebieden. Amsterdam gaat de toegang tot parken beperken en de grachten sluiten om de pleziervaart te voorkomen.