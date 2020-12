Premier Rutte spreekt vanavond weer het volk toe

Vanavond om 19:00 uur wordt via tv, radio en internet een toespraak uitgezonden waarin premier Mark Rutte vanuit het Torentje zich tot de bevolking richt. De premier zal spreken over de ernst van de coronacrisis en de noodzaak van maatregelen. Na afloop van de toespraak zal minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vragen van de pers beantwoorden.

Een deel van het kabinet is maandagochtend bijeengekomen voor crisisberaad. De NOS meldt:

Voor aanvang van dat crisisberaad waren de betrokken ministers verder niet erg mededeelzaam over nieuwe maatregelen. De Jonge wees op de “aanhoudende druk op de zorg”, zowel in de ziekenhuizen als in de verpleeghuizen. Welke maatregelen genomen moeten worden, wilde De Jonge niet zeggen. “Later vandaag zal ik u informeren.” Op dit moment is een deel van het kabinet bijeen met experts om besluiten te nemen over strengere maatregelen. De meeste bewindslieden wilden alleen kwijt dat dat de zorgen groot zijn en dat de cijfers niet goed zijn. “Het is overal erg druk en mensen zitten te dicht op elkaar”, zei minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Het crisisberaad wordt een dag eerder gehouden dan gepland. Dat wijst op het alarmerende karakter van de situatie. Het is de tweede keer dat premier Rutte een tv-toespraak houdt. In Nederland is het zeer zeldzaam dat een premier dat doet. Bij zijn eerste toespraak legde premier Rutte de nadruk op het belang van groepsimmuniteit. Later, na een golf van kritiek, ontkende hij dat hij daar op inzette.

Bij Kee & Van Jole werd afgelopen woensdag de noodzaak van een tv-toespraak besproken:

Afgelopen woensdag bij @denieuwsbv: Rutte moet een tv-toespraak gaan houden pic.twitter.com/r7lfO2Q1YA — Francisco van Jole (@2525) December 14, 2020

