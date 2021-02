Premier Rutte waarschuwt burgers zich niet op glad ijs te begeven

Geen video? Klik hier.

Premier Rutte waarschuwt de bevolking zich niet op glad ijs te begeven. Letterlijk. De premier reageerde tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad op een vraag (op 9:12) of er misschien toch schaatswedstrijden gehouden kunnen worden. Volgens Rutte is dat uitgesloten. “Ik zou iedereen alles willen toestaan maar het gaat niet. We kunnen nu geen groepswedstrijden gaan doen. Je kunt wel met een iemand ander gaan maar doe het voorzichtig, hou afstand en alsjeblieft val niet, want als je naar het ziekenhuis moet, daar is het al zo druk.” In het kabinet is verder niet gesproken over extra maatregelen vanwege de weersomstandigheden.

Voor dit weekeinde wordt op veel plaatsen 10 tot 20 centimeter sneeuwval verwacht. In Rotterdam sluit de GGD daarom testlocaties. Hart van Nederland vroeg Rutte wat hij daarvan vond (op 27:00). De premier wilde daar niet op ingaan: “De coronacrisis maakt duidelijk dat je een sterke staat nodig hebt maar die moet zich ook weer niet in detail overal mee gaan bemoeien. (…) Ik heb grote bewondering voor iedereen die werkt bij de GGD en ik geloof niet dat ik hen ondersteun door daar nu weer commentaar op te geven. (…) Soms moet je buigen voor de weergoden.”

De vraag leidde ook tot een opmerkelijke ontboezeming. Premier Rutte verklaarde dat hij zich nooit op het coronavirus heeft laten testen. “Als je geen klachten hebt, heeft het ook geen zin je te laten testen. PCR-test werkt alleen als je klachten hebt,” zegt hij tegen de hoorbaar verbaasde journalist.

Nu.nl meldt dat Staatsbosbeheer anders dan in andere jaren geen tips zal geven voor plekken om te schaatsen, sleeën of langlaufen omdat daardoor teveel verplaatsingen zullen ontstaan. “Het advies van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is dan ook: blijf zoveel mogelijk in je eigen omgeving.”