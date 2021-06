President Macron aangevallen door man die extreemrechtse strijdkreet roept

Geen video? Klik hier.

De Franse president Emmanuel Macron is tijdens een werkbezoek aan een hotelschool in Tain-l’Hermitage, onder Lyon, aangevallen door een toeschouwer. De man sloeg de president in het gezicht. Veiligheidsagenten grepen onmiddellijk in en arresteerden de man. Op videobeelden is te zien dat de man achter een dranghek staat tussen het publiek dat op het bezoek van de president is afgekomen. Macron loopt op de man af die vrijwel meteen uithaalt.

Emmanuel #Macron giflé à #Tain par un jeune homme qui semble crier "Montjoie Saint-Denis à bas la Macronie". Un slogan royaliste donc. pic.twitter.com/fkt46m2RI1 — Maxime Macé (@MaskymMace) June 8, 2021

De man riep bij de aanval de leuze “Montjoie Saint-Denis à bas la Macronie”. Het laatste deel betekent ‘weg met Macronië (de scheldnaam voor de politiek van de president), het eerste deel is een strijdkreet die stamt uit de 12e eeuw en vaker door extreemrechtse types gebruikt wordt. Er is nog een tweede persoon gearresteerd.

Macron heeft zijn bezoek meteen hervat na het incident. Het geweld werd direct door alle politici, van de linkse leider Jean-Luc Mélenchon “ik ben solidair met de president” tot en met de extreemrechtse Marine Le Pen “hoewel democratisch debat bitter kan zijn, mag fysiek geweld nooit getolereerd worden”, scherp veroordeeld.

Cette fois-ci vous commencez à comprendre que les violents passent à l'acte ? Je suis solidaire du Président. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 8, 2021

Frankrijk werd vorige maand opgeschrikt door een open brief van hooggeplaatste uiterst rechtse (oud-)militairen, die een nauwelijks verholen oproep tot een staatsgreep deden.