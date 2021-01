‘Prik witte mannen van middelbare leeftijd als laatste’

Druktemaker Pieter Derks besteedt deze week aandacht aan de eerste prik voor verpleegkundige Sanna. “Ze kreeg meteen daarna applaus van Hugo de Jonge. Ik hoop niet dat dat een van de bijwerkingen is, want dan zal de vaccinatiebereidheid heel snel inzakken.”

De vraag is nu natuurlijk wie wanneer gevaccineerd gaat worden. “Bejaarden, verpleegkundigen, IC-artsen, leraren, politieagenten, boa’s, barmannen, nagelstylisten: ze wilden allemaal dolgraag de eerste zijn. Misschien moet het kabinet gewoon besluiten dat we gaan loten, net zoals bij de IC-bedden.”

“Of, wat ik zelf wel charmant zou vinden, we prikken op basis van omgekeerd privilege. Dus we beginnen met de mensen die op basis van achternaam, huidskleur, postcode of opleiding normaalgesproken altijd al achteraan staan, en we doen de witte mannen van middelbare leeftijd die iets onbegrijpelijks in advies doen maar daar wel hele dikke facturen voor versturen, helemaal als laatste.”